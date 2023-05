Morto sul set a Ischia, addio all'attore britannico Ray Stevenson

A causa di un improvviso malore, sabato mattina era stato costretto ad abbandonare il set. Subito ricoverato presso l'ospedale ischitano, le condizioni sono via via peggiorate fino al decesso. Le cause della morte non sono ancora chiare, alcuni giornali parlano di possibile shock anafilattico. Le cause però sono ancora da accertare.

I fan dell'attore hanno accolto la triste notizia con grande sgomento sui social.