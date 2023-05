Lavoro, Eures-Uil: "Nel 2022 tre incidenti mortali al giorno. Più a rischio edili e stranieri"

Il numero delle vittime sul lavoro torna nuovamente a crescere. Nel primo trimestre del 2023 si registra un +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022: 196 vittime contro 189, con un picco di crescita nel Nord-ovest, +22,4%, "dove la ripresa delle attività produttive sta comportando costi umani sempre piu' intollerabili".

A tracciare una mappa ragionata su uno dei dossier più drammatici è lo studio di Eures e Uil “Gli infortuni sul lavoro in Italia: incidenza e profili di rischio”, illustrato in occasione della presentazione del servizio "100 per cento sostegno: Sportello incidenti sul lavoro", di Ital e Uil, nella sede romana del sindacato a via Lucullo, che disaggrega per macroaree, settori e categorie i numeri Inail 2022-2023.

Le morti sul lavoro nel 2022

Nel 2022 si sono contati tre morti sul lavoro al giorno, per un totale di 1.090 decessi, in calo del 10,7% rispetto al 2021, quando gli infortuni con esito mortale erano stati 1.221. La flessione, sottolinea lo studio, è dovuta "esclusivamente al quasi azzeramento delle vittime sul lavoro per causa Covid-19, che passano da 294 nel 2021 a 10 del 2022". Aumentano, infatti, gli infortuni mortali non correlati al virus, cresciuti nel 2022 del 16,5%.

Quasi la metà degli infortuni con esito mortale avviene nel settore terziario, gli occupati delle costruzioni sono i più colpiti. Le cadute dall'alto infatti costituiscono il 28% delle cause di morte e il rischio di perdere la vita si moltiplica per 4 tra i lavoratori precari e quelli irregolari. A seguire - evidenzia lo studio - il settore industriale, che assorbe il 37,5% degli eventi, e al cui interno svolge un ruolo particolarmente significativo l'edilizia, dove si registra il 19% delle morti sul lavoro.

Sulla base della composizione dei dati Infor.mo, relativi al triennio 2018-2020 proiettata sui casi del 2022, il rischio di infortunio mortale, si legge ancora nel Report, si attesta tra i lavoratori a termine a 10,2 morti per 100 mila occupati, a fronte di 5,7 tra i lavoratori autonomi e, soprattutto, di 3,3 tra gli occupati stabili, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato.

Una mortalità, annota il rapporto, il cui rischio aumenta al crescere dell'età con percentuali più alte tra gli over 65+ anche se in termini assoluti il maggior numero delle vittime si conta nella fascia 55-64 anni (35,3% del totale) seguite dalla fascia 45-54 anni (29,5%); inferiore l'incidenza delle vittime della fascia 35-44 anni (13,7%), degli over 64enni (10,2%) e di 25-34 anni (7,6%).