Le cade cellulare nella vasca da bagno. Una ragazza di 16 anni muore folgorata

Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono con una sua amica. È successo ieri in tarda serata a Montefalcione, in provincia di Avellino.

A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con la quale stava parlando la sedicenne. L'intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso della giovane, figlia di un noto commerciante del posto. Il cellulare era in carica quando deve esserle scivolato di mano cadendo in acqua innescando il corto circuito.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La salma è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino.