L'Europa prosegue caduta con Wall Street

Tiene sempre banco oltreoceano il timore per lo stallo sulla trattativa sul tetto al debito degli Stati Uniti. Apertura debole a Wall Street, il Nasdaq cede LO 0,46% E il Dow Jones LO 0,43% . Il tempo è sempre meno per trovare un'intesa tra repubblicani e democratici.

Se Wall Street piange l'Europa non ride. Pesanti le perdite sui principali listini. Tutti oltre il punto e mezzo percentuale, in calo più del previsto la fiducia delle imprese in Germania. Milano, la peggiore, cede il 2,2 per cento trascinata a fondo soprattutto dai bancari che segnano passivi davvero pesantissimi, con Montepaschi, Unicredit e Bpm che perdono tra i 3 punti e mezzo e i cinque.

In controtendenza Mediobanca con un +1,7% dopo la presentazione del piano al 2026 che prevede un aumento dei ricavi e una ricca remunerazione ai soci. L'indice di settore lascia sul terreno il 3,40%

Stabile il gas a 29,17 euro megawattora. Terzo giorno consecutivo di rialzo del petrolio con il Brent a 78,17 dollari al barile