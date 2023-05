L’ex ministro Rogozin chiede nuova mobilitazione, Putin firma il decreto sul richiamo dei riservisti

L’ex ministro della Difesa russo Dmitrij Rogozin, ora a capo di una compagnia militare privata russa “Lupi dello zar”, ha chiesto di lanciare la seconda ondata di mobilitazione poiché “il nemico è più forte di noi”. Ha aggiunto che i russi hanno problemi con gli organici, perché i militari in prima linea vengono feriti e uccisi. L’unico modo per evitare la seconda ondata di mobilitazione è di arruolare in numero sufficiente i volontari, ma bisogna farlo “in modo più efficiente e veloce”. Rogozin prospetta anche la costituzione di un’intera Armata dei volontari russi.

Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto sul richiamo dei riservisti per esercitazioni. Una buona parte del decreto è secretata e non si sa quanti riservisti saranno richiamati e per quanto tempo. Secondo la legge russa, i riservisti possono essere richiamati una volta in 3 anni per un periodo massimo di 2 mesi alla volta. Inoltre il periodo massimo di esercitazioni in tutta la vita non può superare in totale 12 mesi.

L’attuale decreto di Putin specifica le categorie che saranno esonerate dal richiamo alle esercitazioni.

Secondo alcuni esperti, dietro il richiamo dei riservisti potrebbe esserci una mobilitazione celata. Nel corso delle esercitazioni può essere cambiato lo status legale del cittadino: alcuni possono essere promossi sul campo sottufficiali o ufficiali e allora sono soggetti alla chiamata di leva non fino ai 50 anni (come militari semplici), ma fino ai 60 anni come sottufficiali e ufficiali. Invece ai cittadini che non hanno prestato il servizio militare di leva perché non completamente idonei, per motivi di salute o per motivi familiari, quindi non hanno la qualifica militare e pertanto non soggetti alla mobilitazione, in seguito alle esercitazioni può essere assegnata la qualifica militare, rendendoli automaticamente soggetti a un’eventuale mobilitazione

Inoltre la cartolina di precetto per la mobilitazione può essere consegnata direttamente nelle zone di esercitazioni, o nei punti di raccolta dei riservisti, quando saranno riuniti in un unico posto e senza una via di scampo.