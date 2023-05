La line-up ufficiale: ecco chi suonerà al concerto per Re Carlo III

Lionel Richie, statunitense, che negli anni '80 furoreggiò con una miscela di disco, soul e funk, che fu il primo ambasciatore del Prince's Trust, ente di beneficenza fondato da Carlo, è una delle certezze della serata. La sua All Night Long, ballabile e spensierata, potrebbe essere uno degli inni del concerto.

Yui Mok / Pool via AP Lionel Richie e Lisa Parigi

I britannici Take That ci saranno con tre membri della band originale: il rassicurante Gary Barlow con Howard Donald e Mark Owen. Una cugina della Regina Elisabetta rivelò che tra i preferiti della sovrana c'era Barlow. Invece il più trasgressivo Robbie Williams, transfugo e distruttore del gruppo, quasi un principe Harry del pop, avrebbe detto no.

Ansa Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald

Ci sarà la pop star californiana Katy Perry a cantare per il nuovo re. Non era prevista ma non è una sorpresa: la cantante, giudice di American Idol, è tra i fedeli di Carlo, già ambasciatrice de British Asian Trust, fondata dall'allora principe nel 2020.

Evan Agostini / Invision / AP Katy Perry

Si esibisce anche Andrea Bocelli, uno dei cantanti italiani più amati nel mondo, simbolo del bel canto italiano a livello internazionale, che è stato primo in classifica in Gran Bretagna, l’unico italiano a esibirsi domenica pomeriggio in occasione dell’incoronazione del figlio di Elisabetta che in passato lo aveva invitato al suo Giubileo. “Potere offrire il mio contributo all’interno di un evento storico e artistico di tale rilievo, lo considero un grande privilegio e un attestato di affetto e di stima. Cosa di cui sono molto grato”.

Ansa Andrea Boceli

Bocelli si esibirà in duetto con il suo storico amico il basso-baritono gallese sir Bryn Terfel. Nel 2003 il Principe di Galles lo aveva insignito del titolo di commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Ansa Bryn Terfel

Confermata la cantautrice britannica Freya Ridings, artista stimata e istituzionale: nel 2022 si è esibita durante la celebrazione del centenario dalla fondazione del Torneo di Wimbledon; in scena con il compositore Alexis Ffrench, anche lui fedelissimo di Carlo nel The Prince’s Trust.

Screenshot da YouTube Freya Ridings

La celebre cantante statunitense e attrice di Hocus Pocus Bette Midler farà un'apparizione.

Ansa Bette Midler