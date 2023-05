Coppa Italia: domani alle 21 Fiorentina-Inter, finale tricolore al profumo d'Europa

Un campionato all'altezza dei rispettivi obiettivi. Un cammino in Europa straordinario che ha condotto entrambe all'ultimo miglio. Un percorso altrettanto esaltante in Coppa Italia, dove è giunto il momento della verità: la Fiorentina finalista in Conference League affronta l'Inter finalista in Champions. Una splendida vetrina per il calcio italiano allo stadio Olimpico di Roma, dove nerazzurri e viola si ritroveranno di fronte per la prima volta nella storia in una finale - considerando tutte le competizioni - per contendersi il trofeo tricolore.

Sul fronte statistiche, in Coppa Italia Fiorentina e Inter si sono sfidate ben 13 volte ed il bilancio è in parità con 5 vittorie a testa e 3 pareggi (anche se nelle ultime quattro sfide ha sempre vinto la squadra di Inzaghi).

Per i nerazzurri, a caccia della nona Coppa Italia, sarà la quindicesima finale mentre per i viola di mister Italiano si tratta dell'undicesima finale per cercare quello che sarebbe il settimo trionfo. Non resta che gustarsi questa splendida serata di calcio.