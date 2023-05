Lionel Messi alla corte dei sauditi, contratto monstre per la "Pulce"

Lionel Messi, l'anno prossimo potrebbe giocare in Arabia, a rivelare l’indiscrezione di portata planetaria l’agenzia di stampa Afp, che cita a sua volta una fonte saudita vicina alle trattative. La Pulce, dopo i due anni difficili al Paris Saint-Germain sarebbe prossimo a firmare col club saudita dell’Al-Hilal. Si parla addirittura di 400 milioni a stagione, una cifra “monstre”, ovviamente mai raggiunta prima. Al momento, il Paris Saint-Germain si è limitato a ricordare che il contratto dell'attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno. Sembra però un matrimonio alla fine quello tra il club transalpino e Messi, sarebbe stato proprio il prossimo approdo all’ Al-Hilal, il motivo del viaggio di Messi in quel di Riad. Il viaggio aveva fatto arrabbiare il Paris, tanto da portare il club parigino a sanzionare l’asso di Rosario con una sospensione di un paio di settimane, anche se poi è arrivato il “perdono” e il conseguente reintegro dell'asso argentino in squadra.

L'Al-Hilal, uno dei club più prestigiosi del campionato saudita, pur di convincere Messi a trasferirsi lì una volta concluso il suo rapporto col PSG, è pronto a mettere sul piatto condizioni economiche irrinunciabili: un ingaggio pluriennale da 400 milioni di euro a stagione la prospettiva di essere raggiunto in Arabia dai grandi amici ed ex compagni Sergio Busquets e Jordi Alba.

In Arabia saudita Messi potrebbe ritrovare il "nemico" di sempre, CR7 che sta vivendo un momento difficile con l'Al Nassr nonostante un contratto fino al 2025 e un ruolo a sua volta da testimonial per la candidatura del Paese per i Mondiali del 2030. Siamo alla fine della stagione, manca poco alla verità.