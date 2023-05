Lo sherpa Kami Rita batte il suo record: scala l'Everest per la 27esima volta

L'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta dell'Everest per la 27esima volta. "Ha raggiunto con successo la vetta stamattina mentre guidava uno scalatore vietnamita", ha detto Mingma Sherpa di Seven Summit Treks.

Lo Sherpa, 53 anni, detiene il record dal 2017, quando salì sul “Tetto del mondo” per la ventunesima volta, onore all'epoca condiviso con Apa Sherpa e Phurba Tashi Sherpa. Dal 2018 il primato è stato praticamente solo suo, ma pochi giorni fa era stato eguagliato da Pasang Sawa Sherpa, che aveva scalato l'Everest per la 26esima volta.

"Questi record non sono stati stabiliti con l'intenzione di raggiungerli, ma come parte del mio lavoro come guida", ha detto.

Soprannominato "l'uomo dell'Everest", Kami Rita è nato nel 1970 a Thame, un villaggio dell'Himalaya, ed è figlio di una guida. Anche il fratello è uno Sherpa. E' in attività dal 1994 e ha raggiunto anche molte altre vette tra le più alte del mondo, tra cui K-2, Cho-Oyu, Manaslu e Lhotse.