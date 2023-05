Lo spagnolo Alcaraz perde in due set contro Marozsan numero 135 nel ranking mondiale

La seconda settimana degli Internazionali d'Italia, regala sorprese inaspettate, dopo la sconfitta dell'azzurro Marco Cecchinato contro Yannick Hanfmann per 6-4 4-6 6-3, lo spagnolo Carlos Alcaraz, nuovo numero uno del ranking ATP e testa di serie numero 2 del torneo, cede in due set all'eroe del giorno: l'ungherese Fabian Marozsan. L'ungherese proviene dalle qualificazioni, e approda agli ottavi di finale. Per Alcaraz, incomprensibile battuta d’arresto , lo spagnolo aveva vinto 20 dei 21 confronti sulla terra battuta quest’anno.

Nel primo set Fabian Marozsan, molto concentrato, gioca alla grande, tutti i colpi giocati dal magiaro vanno a segno, smash, dritti da fondo, parecchie smorzate: Marozsan strappa il servizio nel quarto game e vince il set 6-3. Alcaraz inizia il secondo set con un piglio diverso ma le cose non cambiano, continua a non giocare sui turni di servizio di Marozsan. Alcaraz comincia a rallentare i colpi, cambiando strategia e evitando le accelerazioni inefficaci contro l’ungherese. Senza break si arriva al settimo gioco, nel quale stavolta Fabian strappa il servizio, salvandosi clamorosamente con un lob su un attacco di Alcaraz.

Alcaraz è un fuoriclasse ma nel match lo dimostra a sprazzi, nel gioco successivo Carlos rimette la partita on serve. In parità, sul 5-5 il numero 135 del ranking ATP conquista una palla break che lo spagnolo annulla. Il match ora si fa complicato per lo spagnolo, la sfida arriva al tie-break, Alcaraz subito avanti 4-1 ma il campione iberico si fa rimontare e l’ungherese conquista il 5-4. A due punti dal match Marozsan non lascia scampo all'avversario, vince la partita della vita chiudendo 7-4 (al tie-break). Marozsan troverà Coric agli ottavi di finale