Lorenzo Musetti supera Frances Tiafoe 5-7 6-4 6-3 e raggiunge agli ottavi di finale

Lorenzo Musetti rimonta e vince. Dopo l'interruzione dovuta alla pioggia, il carrarino, è ripartito dalla sospensione del match di ieri sul 5-7 6-4 2-1. Il numero 2 d’Italia è tornato in campo oltre 12 ore dopo conquistando 6-3 il terzo e decisivo set e spezzando le speranze dello statunitense numero 12 del mondo. Ora l'approdo agli ottavi di finale dove affronterà per la quinta volta in carriera Stefanos Tsitsipas che ha a sua volta terminato il proprio match dopo l’interruzione di lunedì superando 6-3 7-6 Lorenzo Sonego.

L'incontro iniziato ieri, ha visto Musetti strappare subito il servizio all'americano, poi da fondo campo ha lasciato l'iniziativa a Tiafoe che non arriva a produrre colpi importanti, una tattica che si rivela solo inizialmente vincente e meno efficace al passare dei game, con il risultato che Tiafoe recupera lo svantaggio e si porta sul 6-5.

Il meteo, come è noto, è una componente importante degli Internazionali, iniziano a cadere le prime gocce e con loro arrivano anche le occasioni per Tiafoe. Cerca la pressione in risposta a Sonego e poi con un servizio "da sotto" iniziano i battibecchi con il pubblico romano, ma al terzo set point Musetti cede e perde la prima frazione dopo un doppio fallo. Comunque Musetti tiene sempre bene il servizio in questa prosecuzione e in generale in tutta la partita, pur avendo perso il servizio 3 volte, a segno ben 9 aces e ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima. Tiafoe ha invece un 69% di punti sulla prima di servizio, ma sotto il 50% sulla seconda. Questo è stato il fattore chiave del match, la seconda in battuta dello statunitense che non ha funzionato.

Alla fine l'azzurro strappa una vittoria sofferta ma che lo conduce agli ottavi dove incontrerà Tsitsipas, e proprio a commento del prossimo incontro il carrarino dichiara: "Tsitsipas mi ha fatto spesso soffrire, portarla a casa sarebbe un sogno, mi sono guadagnato questa battaglia con Stefanos e che vinca il migliore". Per Musetti si tratta del primo ottavo di finale in un Masters 1000.