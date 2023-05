Lucia Annunziata lascia la Rai

"Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni". Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai e pubblicata dall'agenzia ANSA, in cui annuncia le sue "dimissioni irrevocabili". “Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge - in particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'Azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.

Annunziata, giornalista e inviata per la Repubblica e Corriere della Sera a inizio carriera, era entrata in Rai a metà anni Novanta e dal 1996 al 1998 è stata direttrice del Tg3 e presidente della Rai – seconda donna dopo Letizia Moratti – dal 2003 al 2004.