Lula: la Cop30 nel 2025 si farà a Belem, in Amazzonia

La scelta delle Nazioni Unite per ospitare la Cop 30 , nel 2025 è ricaduta su Belem , nello stato del Para , in Brasile , nell'area amazzonica. Lo annuncia il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva dal suo profilo Twitter. "Sarà un onore per il Brasile ricevere rappresentanti da tutto il mondo in uno stato della nostra Amazzonia. Sono certo che Helder Barbalho (il governatore dello stato ndr) e il popolo del Para siano pronti a promuovere la migliore Cop della storia".

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP) è un evento importante che riunisce i leader di tutti i paesi del mondo per concordare come intensificare l'azione globale al fine di risolvere la crisi climatica ed esaminare i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 che ha posto i termini per il cercare di avversare il surriscaldamento del pianeta.

La prima Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi proprio in Brasile, nota anche come Accordi di Rio, risale a quasi trent'anni fa. È un trattato internazionale ambientale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite, informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

Da allora i paesi firmatari della convenzione – formalmente denominati "parti" – si sono incontrati ogni anno per discutere progressi e sfide (nel 2020 l'incontro non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19).

COP significa quindi conferenza delle parti ("Conference of the parties") della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). La COP 30 è la 30ª riunione delle parti della convenzione, e sarà appunto ospitata dal Brasile a Belem.