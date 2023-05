Lunedì di festa nel Regno Unito: oggi è il giorno del volontariato

Il “National Literacy Trust”, per esempio, l’associazione che combatte l’analfabetismo in Gran Bretagna, ha arruolato diecimila volontari che oggi leggeranno di persona testi a bambini oppure al telefono ad anziani.

I festeggiamenti del dopo incoronazione sono proseguiti anche nella giornata di domenica, con le tavolate popolari e gli street party in onore del Re e poi il “coronation concert” . Non senza la coda velenosa delle polemiche sul trattamento inferto alle frange di anti-monarchici militanti messe a tacere con decine di fermi di polizia.

Carlo e Camilla hanno fatto sapere di essere "profondamente toccati" dalla partecipazione di massa dei sudditi al loro appuntamento con la storia. Sulle tv sono passate le immagini dell'imponente folla scesa in strada per salutare il re, di quella quella coinvolta nei 67.000 party pubblici organizzati in giro per il Regno, come pure nei Paesi del Commonwealth di cui il sovrano di casa Windsor è tuttora capo dello Stato, e, infine delle oltre 20.000 presenze al concerto di gala nel parco del castello di Windsor.