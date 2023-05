Maggio ancora sotto la pioggia: in arrivo la tempesta Minerva. Allerta rossa in Sicilia

Il maltempo che si è abbattuto sul Paese dall'inizio di maggio non accenna ad attenuarsi e, stando alle proiezioni per le prossime settimane, proseguirà fino ai primi giorni di giugno. Domani un altro rapido peggioramento. Intanto è attesa sul mediterraneo centrale la tempesta Minerva.

Le intense correnti in quota scese oggi sul Nord Africa, risaliranno velocemente domani verso l'Italia. Attese piogge molto abbondanti e venti molto intensi per le giornate di oggi e domani, martedì 16 maggio, ossia per le 48 ore in cui la tempesta interesserà direttamente il nostro territorio. I massimi, tra 130 e 200mm sulla Sicilia occidentale, sull'Emilia-Romagna e sulle coste del basso Tirreno, tra Campania, Basilicata Tirrenica e Calabria. Diffuso maltempo anche al Sud, con rovesci o temporali, che sulle regioni tirreniche potranno risultare anche intensi, in attenuazione serale sulle regioni adriatiche.

Allerta rossa a Palermo, chiuse tutte le scuole

Allerta rossa e scuole chiuse oggi a Palermo. Dopo l'avviso diramato dalla Protezione civile, Ieri sera il sindaco Roberto Lagalla ha emanato l'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. "L'avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia - afferma il primo cittadino - è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d'acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza".

Rischio caduta alberi, a Lecce chiusi parchi cittadini

A causa del maltempo previsto per oggi sul Salento e dell'avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione civile pugliese, il Comune di Lecce, per il rischio di caduta alberi, ha disposto la chiusura della villa comunale, del parco Galateo, del Campo Montefusco e del cimitero comunale. L'allerta meteo segnala, in particolare, il rischio idrogeologico per temporali. Il Comune, inoltre, invita la cittadinanza a consultare le misure di autoprotezione sull'apposito sito web.