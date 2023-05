Maggio di piogge e vento, allerta gialla su 10 regioni

La perturbazione che interessa l’Italia non è finita col Primo Maggio.

Ha portato e continua a portare in queste ore precipitazioni sparse su gran parte del territorio nazionale: fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.



L’area di bassa pressione, in movimento verso il Tirreno meridionale, determina precipitazioni diffuse e persistenti sull’Emilia-Romagna e, più intermittenti, ma a carattere di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni meridionali, in particolar modo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale.

Sulla base di queste previsioni è stata valutato per oggi, martedì 2 maggio, lo stato di allerta arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna. Allerta gialla invece sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, ma anche su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Ieri anche il concertone "Uno Maggio Libero e Pensante" di Taranto ha dovuto chiudere in anticipo rispetto al programma a causa della fitta pioggia che metteva a rischio la sicurezza del pubblico nel parco archeologico delle mura greche, trasformato in un campo di fango. La decisione è stata presa dagli organizzatori con la Commissione di pubblica sicurezza. Sul palco avrebbero dovuto salire ancora, tra gli altri, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Marlene Kuntz, Willie Peyote, Ron e la Rappresentante di Lista.