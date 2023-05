Malagò: “Ok del Governo per la partecipazione di russi e bielorussi come atleti neutrali"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlando in Consiglio Nazionale, ha annunciato la presa di posizione del governo italiano sulla questione degli atleti russi e bielorussi: "La questione degli atleti russi e bielorussi è chiusa, deve essere formalizzata da un minuto all'altro. Quindi se avete competizioni internazionali in Italia, vedi la scherma a Milano con i mondiali, nessuno può impedirvi di dare un visto di gara ad atleti russi e bielorussi, a patto che questi rispettino le restrizioni Cio".

"Ci sono tali vincoli che i primi arrabbiati sono i russi, ma se non accettano queste condizioni è un problema loro, detto questo l'Ucraina non può pensare, malgrado tutte le restrizioni imposte, di boicottare una manifestazione perché sennò passa dalla parte del torto".

Poi ha concluso: "La stessa Gran Bretagna, dopo aver impedito il visto a Wimbledon lo scorso anno, oggi riconosce l'invito agli stessi tennisti russi, non si capisce perché se il russo Medvedev può vincere agli Internazionali di Roma ed essere applaudito dal pubblico oltre che dai ministri presenti, questa cosa non possa valere pure per gli altri sport“, conclude Malagò.