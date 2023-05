Cedrino esondato, per la Sardegna orientale allerta fino a domani. Problemi a Galtellì e Dorgali

Allerta gialla prorogata fino alle 9 del 22 maggio, in particolare per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso, codice giallo, dunque ordinario, anche per rischio idraulico (esondazione) su Flumendosa, Flumineddu e Gallura. Nel Nuorese piove ininterrottamente da sabato mattina.

La situazione più critica è nelle campagne di Galtellì a causa dell'esondazione del fiume Cedrino. La diga di Perda 'e Othoni, in Baronia, ha tracimato scaricando sul corso d'acqua, allagando l'area circostante. Il sindaco Santo Porcu ha riunito il Centro operativo comunale con gli uomini della Protezione civile, Barracelli e forze dell'ordine. Alcune strade sono state chiuse, per evitare che gli agricoltori raggiungano le campagne. Effetti del maltempo anche a Dorgali, dove è caduta una grande quantità pioggia: 208 millimetri.

La provinciale 38 tra il centro costiero e Oliena è stata liberata da alcuni detriti caduti nella notte.