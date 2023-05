Maltempo: nel Ravennate ancora 600 famiglie sfollate

Non si è ancora normalizzata la situazione dopo il maltempo dei giorni scorsi in Emilia Romagna rimane alta l'attenzione in diverse delle aree colpite. Sono circa 600 gli sfollati nella provincia di Ravenna, di cui 500 hanno trovato ospitalità da familiari e amici, mentre circa cento persone sono state accolte nelle strutture comunali appositamente individuate. Resta alta la soglia di attenzione per quanto riguarda il livello idrometrico della rete dei canali consortili. Ancora attivo il Centro Coordinamento Soccorsi costituito presso la Prefettura di Ravenna dal 2 maggio scorso ed è operativo continuativamente nelle 24 ore. Le maggiori criticità riguardano i territori dei Comuni di Faenza, Conselice, Bagnacavallo e Casola Valsenio e la rete stradale del territorio collinare. Continua incessantemente l'opera dei Vigili del Fuoco, dei tecnici della Protezione Civile e dei volontari ai quali sono venuti in soccorso anche uomini e mezzi delle colonne mobili di Protezione Civile provenienti dalle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana. Con riferimento alle interruzioni delle linee ferroviarie, dopo importanti interventi di riparazione da parte di Rfi, sono state quasi tutte ripristinate. Allo stato, l'unico tratto di linea interrotto alla circolazione è quello che interessa Lugo fino a Russi, linea Castel Bolognese - Ravenna. I tempi di ripristino ipotizzati si possono ipotizzare in una settimana dal momento dal momento in cui lo stato dei luoghi ritorni alla normalità.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, in stretto raccordo con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e con Anas sta valutando, alla luce dell'evoluzione della situazione, la ripresa della circolazione di alcune arterie stradali attualmente interrotte. Stamattina, dopo un breve incontro degli ispettori dell'Anas e tecnici dello stesso Consorzio, è stata riaperta la Statale 16 Adriatica.

Anche l'Aeronautica Militare è impegnata nelle operazioni di soccorso con un elicottero grazie al quale verrà rifornito di paglia e foraggio un allevamento rimasto isolato dalle frane a Casola Valsenio. Per quanto riguarda i servizi essenziali, per l'area di Faenza E-Distribuzione ha messo a disposizione degli utenti un numero telefonico temporaneo (3534560963) dedicato esclusivamente alla gestione delle criticità, attivo negli orari lavorativi, mentre rimane sempre disponibile H24 il numero 803500.

"Esprimo la mia più grande vicinanza alle comunità colpite dai terribili eventi di questi giorni", ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa, oggi in visita nei territori più colpiti dall'emergenza, per fare un punto di situazione con i sindaci e i tecnici della Protezione Civile. Le opere e le infrastrutture idrauliche hanno fortemente risentito degli eventi di piena, subendo rotture e tracimazioni su aree agricole, industriali e urbane. Il territorio, reso più vulnerabile dalle precipitazioni nelle zone collinari, ha ceduto franando sulle strade. In tutti questi chilometri di strade i sindaci, con i loro tecnici, l'Agenzia Regionale ed i Consorzi di Bonifica hanno da subito effettuato gli interventi per la messa in sicurezza della popolazione e dei luoghi.