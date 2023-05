Manifestazione per il clima in Olanda, gli agenti fermano più di 1.500 persone

La polizia olandese ha annunciato in serata di aver effettuato più di 1.500 fermi durante una manifestazione del movimento ambientalista Extinction Rebellion a L'Aia, nei Paesi Bassi, per protestare contro i sussidi ai combustibili fossili.

"Un totale di 1.579 persone sono state fermate, 40 delle quali saranno perseguite", penalmente per atti di vandalismo e oltraggio, ha aggiunto in una nota la polizia che ha usato cannoni ad acqua per disperdere gli attivisti che stavano bloccando una strada principale della città.