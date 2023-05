Marciniak in Champions, ritrova subito il City. Taylor alla Roma, Del Cerro Grande per la Fiorentina

L'Uefa svela gli arbitri che dirigeranno le tre partite di Champions, Europa League e Conference. A dirigere l'ultimo atto della massima competizione continentale tra Inter e Manchester City sarà il polacco Szymon Marciniak, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Marciniak, 42 anni, internzionale dal 2011, ha già diretto otto partite Champions in questa stagione, ma è alla sua prima finale, dopo aver diretto lo scorso dicembre la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. In questa Champions ha già arbitrato nella semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid. Quasi tutta polacca la squadra arbitrale, i guardalinee saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto uomo è il romeno Istvan Kovacs,mentre polacchi sono anche l'arbitro alla Var, TomaszKwiatowski, e il suo assistente, Bartosz Frankowski.

La finale di Europa League tra Roma e Siviglia, in programma a Budapest il prossimo 31 maggio è stata assegnata all'inglese Anthony Taylor, il 44enne direttore di gara, è internazionale dal 2013, ha arbitrato in questa stagione sei partite di Champions e il quarto di finale di Europa League Roma-Feyenoord, finito 4-1 per i giallorossi. Per lui è un ritorno a Budapest, dove nel 2020 diresse la finale di Supercoppa europea vinta dal Bayern 2-1 sul Siviglia.

Allo spagnolo Carlos del Cerro Grande è stata invece assegnatala finale di Conference League Fiorentina-West Ham, in programma a Praga il 7 giugno. Del Cerro Grande, 47 anni, è internazionale dal 2013 e dirigerà la sua prima finale per club. In questa stagione, ha arbitrato cinque partite di Champions, tra cui Inter-Benfica, e una di Conference.