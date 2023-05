Marco Cecchinato cede al terzo set, sconfitto da Yannick Hanfmann

Oggi Cecchinato al servizio non è stato certamente esaltante, Hanfmann ha vinto il 58% di punti sulla seconda di servizio dell'azzurro. Mancanza di profondità da parte di Cecchinato su un campo lento per la pioggia dei giorni scorsi, il tedesco infatti prendeva sempre il sopravvento negli scambi quando l'italiano cercava colpi profondi, resi innocui dalla terra pesante del campo. Solo una reazione al secondo set ha portato l'azzurro a giocarsi il match nell'ultimo parziale, ma nulla ha potuto alla lunga, anche in virtù del break concesso subito in apertura di parziale decisivo. Finisce 6-4 4-6 6-3, con Cecchinato in grado di recuperare un break di svantaggio all’ottavo game, e sventolare bandiera bianca sul secondo match point del tedesco.

Alla fine 12 punti in più per il tedesco che accede al terzo turno dove sfiderà Rublev o Davidovich Fokina, in campo sul Pietrangeli. Per Cecchinato, rimane il miglior risultato in carriera a Roma: i segnali, dopo la semifinale di Estoril e il secondo turno di Madrid, sono incoraggianti. Il primo degli azzurri non ce la fa dunque ad accedere agli ottavi, ci proveranno più tardi Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Tiafoe e Tsitsipas.