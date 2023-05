Marco Mengoni, il video dell'intervista in inglese prima della finale Eurovision Song Contest

A meno di sorprese, sembra una questione tutta scandinava la finale dell'Eurovision Song Contest che stasera andrà in scena alla Liverpool Arena, dove è tutto pronto per la 67esima edizione della manifestazione. A rappresentare l'Italia Marco Mengoni, con una versione riarrangiata di Due Vite, il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. Tra gli italiani sul palco anche la savonese Alessandra Mele, in gara per la Norvegia, e Mahmood, invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision.