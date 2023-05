Mattarella a Cesena inaugura Macfrut: "L'agricoltura cruciale per il tema della sostenibilità"

“Ci sono prodotti di eccezionale qualità come dimostra il livello delle nostre esportazioni. L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista nell'apertura dei mercati: il contenuto di questo settore è di primaria importanza. L'agricoltura si colloca in un tema cruciale, come il cambio climatico e la sicurezza alimentare, la sostenibilità ”. Lo ha detto, nel breve saluto rivolto ai presenti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , oggi in visita a Cesena . Il capo dello Stato si trovava nel Teatro Bonci della città, dopo aver visitato gli stand in piazza della Libertà, dove si è aperta la mattinata.

L'occasione sono i 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, appuntamento di riferimento per i professionisti del settore in Italia e all'estero. Nonostante la pioggia intermittente, tante persone e scolaresche in piazza. Qui Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che lo hanno accompagnato nell'area espositiva delle aziende del territorio.

Il presidente ha incontrato anche Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera, e il direttore Luigi Bianchi. Il sindaco della città ha sottolineato che “il settore ortofrutticolo non può prescindere dalla manodopera, composta anche da lavoratori e lavoratrici stranieri, che non ci hanno sostituito, come a soppiantare la nostra stirpe, ma da anni contribuiscono alle nostre imprese e alla nostra economia”.

Quella di oggi è un'anteprima della fiera, che aprirà i battenti da domani a Rimini. Il Capo dello Stato ha partecipato al Teatro Bonci per il convegno “Il valore dell'attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale”. Qui il capo dello Stato ha ricevuto un'accoglienza particolarmente calorosa: i bambini delle scuole medie, inneggiando “Presidente, presidente", hanno salutato Mattarella sventolando bandierine tricolori.

Nel 75esimo anniversario della Costituzione italiana, gli studenti della classe 4C del liceo “Monti” e 4 Ab del liceo “Righi” di Bagno di Romagna hanno consegnato al presidente della Repubblica “La Costituzione immaginaria - I principi fondamentali”, progetto pensato da Graziano Graziani, scrittore, critico teatrale e conduttore di Fahrenheit su Rai Radiotre, per le scuole di tutta Italia. Mattarella ha poi raggiunto la sala del teatro accolto da un lungo appaluso. Il capo dello Stato conclude la mattinata con la visita alla Biblioteca Malatestiana Antica.