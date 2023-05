Sergio Mattarella: "Le risorse energetiche non siano forme di pressione e minaccia"

Nel suo ultimo giorno in Norvegia, dove è arrivato l'altroieri sera in visita di Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene all'Università di Scienze e Tecnologie di Trondheim, nel nord del Paese, sui temi della transizione energetica, del cambiamento climatico e dell'industria green.

Lo fa riferendosi a come gli ultimi scenari bellici abbiano cambiato prospettiva, anche in riferimento a questi temi: “L'insensata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina ci ha reso pienamente consapevoli del valore strategico delle risorse energetiche. Non soltanto per il loro gravoso impatto economico, particolarmente in tempi di crisi, ma perché la sicurezza e il futuro delle nostre comunità passano anche per la sicurezza e l'indipendenza energetica”.

“Le gestioni delle risorse energetiche, così di come di quelle alimentari, non possono essere una forma impropria di pressione e minaccia contro l'autonomia e l'indipendenza di altri popoli” ha poi ricordato il presidente, parlando all'Università di Trondheim.