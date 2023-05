Mattarella riceve il presidente della Repubblica d'Angola: "Tra noi amicizia e collaborazione"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, in visita di Stato in Italia. All'incontro era presente il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

"Quattro anni fa in Angola sono stato accolto con grande amicizia, oggi è un onore per la Repubblica italiana avere qui il Presidente Lourenco. I rapporti bilaterali sono eccellenti, abbiamo confermato così la grande amicizia che c'è tra Angola e Italia, la grande collaborazione in corso. Ci sono grandi margini di aumento di questa collaborazione sul versante economico", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio al Quirinale con João Lourenço.

"La collaborazione con l'Angola e l'interscambio è cresciuto molto l'anno scorso anche per i profili energetici, desideriamo che si arricchisca di altri settori, mobili, legno, agroalimentare. Domani verrà siglata una intesa con l'Eni sulle energie rinnovabili", ha aggiunto il capo dello Stato, che ha parlato anche delle "collaborazioni culturali, tra atenei, che speriamo possa accrescersi ulteriormente".

Attestazioni di fiducia e voglia di collaborare anche da parte del presidente Lourenço.

"Siamo qui per consolidare i rapporti di amicizia tra i nostri due paesi: siamo interessati all'ingresso dei privati italiani ma anche la collaborazione con le nostre imprese. C'e' molto terreno su cui si puo' lavorare", ha affermato il presidente della Repubblica dell'Angola, a fianco di Mattarella. "La presenza italiana è quasi esclusivamente nel settore dell'energia, agricoltura e sicurezza. Pensiamo sia poco: le imprese italiane posso entrare in molti altri settori. Abbiamo le porte aperte per ricevere e accogliere gli investimenti italiani".

"L'italia può contare sull'appoggio dell'Angola nella sua candidatura come paese ospitante dell'Expo 2030", ha detto ancora Lourenço.

Italia e Angola hanno poi ribadito le posizioni comuni sul conflitto in Ucraina di condanna dell'invasione. "Italia e Angola auspicano la fine del conflitto, un cassate il fuoco e il raggiungimento di una pace duratura", ha affermato João Lourenço. “Se ciò non avvenisse questo conflitto rischia di diventare una guerra mondiale”.