Maxischermi all'Olimpico per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma

Come nella finale di Conference League contro il Feyenoord del 25 maggio 2022, i tifosi della Roma mercoledì prossimo, 31 maggio, avranno la possibilità di supportare la squadra direttamente allo stadio Olimpico per l'atto conclusivo di Europa League contro il Siviglia. I tantissimi tifosi della Roma che non potranno raggiungere la Puskas Arena in Ungheria per la finalissima contro i Rojiblancos, avranno la possibilità di rivivere una serata di emozioni direttamente sugli spalti dell'impianto romano, provando a spingere la squadra dello Special One proprio come successo l'anno scorso.