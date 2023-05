Medvedev in campo contro il sorprendente Hanfmann, per Tsitsipas l’ostacolo Coric

In programma oggi al Foro Italico gli ultimi due quarti di finale, dopo Rune e Ruud che hanno già conquistato la semifinale, oggi scenderanno in campo Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Se la vedranno rispettivamente con Yannick Hanfmann, la vera sorpresa del torneo, e con il croato Borna Coric.

Daniil Medvedev, non ha mai conquistato un titolo in carriera sulla terra rossa e vanta solo una finale a Barcellona nel 2019. Medvedev non ha mai amato la terra rossa, ma ha saputo soffrire e adattarsi uscendo vincitore da situazioni complicate come nel terzo turno contro Zapata Miralles, unico a portarlo al terzo. Yannick Hanfmann, la grande sorpresa di questa edizione degli Internazionali sarà l'avversario del russo, Il tedesco sta giocando alla grande e in questo momento i quarti romani sono l'apice della sua carriera. Un grande cammino quello del tedesco che arriva dalle qualificazioni perdendo solamente un set. Giocare i quarti agli Internazionali è un sogno e il tedesco vuole continuare a sognare. Dopo aver eliminato negli ottavi Andrey Rublev, contro il numero tre del mondo non ha nulla da perdere.

Questa sera l'incontro tra Stefanos Tsitsipas e Borna Coric. Il greco è il super favorito per diventare il nuovo re del Foro, un ritorno dopo la finale della passata stagione. Tsitsipas sta salendo notevolmente di condizione, e sicuramente si prepara a Parigi con molte sicurezze. La doppia vittoria di martedì contro gli azzurri Sonego e Musetti gli ha sicuramente dato molta fiducia, ma Borna Coric vuole continuare nel suo ottimo periodo, visto che ha raggiunto la semifinale anche al Masters 1000 di Madrid. Per Tsitsipas non sarà affatto semplice, Coric è anche in vantaggio nei precedenti con Tsitsipas per 3-2.

Nel torneo femminile da segnalare l'inaspettata uscita della numero 1 Swiatek, la polacca è stata costretta al ritiro per un problema alla gamba destra.