Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 dopo aver ricevuto la solidarietà dei leader mondiali

L’abbraccio con Zelensky, la mano stretta a Biden, il capannello con Macron e von der Leyen per mostrare i danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: è stato, per Giorgia Meloni, un G7 da protagonista, quello che prosegue per tutta la giornata a Hiroshima, in Giappone (padrone di casa, il premier Kishida) e che invece per la nostra presidente del Consiglio si conclude in anticipo. La premier ha infatti deciso di anticipare il rientro in Italia per seguire più da vicino l’evolversi della situazione nei territori colpiti delle forti piogge (si prevede allerta rossa anche per domani).

La rappresentante del governo di Roma ha ricevuto inoltre la solidarietà e le condoglianze per le vittime da tutti i leader presenti al summit, da Biden a Charles Michel, da Macron a Ursula von der Leyen. Meloni li ha ringraziati in un tweet pubblicato in mattinata.