I mercati guardano al debito Usa. Atene vola, Milano in calo per i dividendi, pressione su Juventus

Oggi gli investitori anche europei guarderanno agli Stati Uniti, a Washington, dove questa sera è previsto un incontro tra il presidente Joe Biden e il presidente della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. I due protagonisti delle negoziazioni sul tetto al debito Usa si sono sentiti per telefono durante il viaggio di ritorno di Biden dal G7 in Giappone. I repubblicani insistono su un limite di spesa pluriennale, mentre i democratici cercano di difendere i finanziamenti per sanità e istruzione.

L'apertura in Europa è all'insegna dell'incertezza e riflette lo stato di attesa per questo accordo. L'indice della borsa di Londra sale dello 0,25%, quelli di Francoforte e Parigi scendono rispettivamente dello 0,17% e 0,12%. A Milano va peggio l'indice Ftse Mib, -0,78%, torna a 27.300 punti. Pesa lo stacco delle cedole per dividendi da parte di 58 società quotate a Milano, tra cui 19 blue chip rappresentate nel paniere del Ftse Mib.

Nettissimo rialzo per la borsa di Atene dopo il voto che ha premiato il partito conservatore Nea Dimokratia del premier uscente Mitsotakis: +7,56% per l'indice FTSE/Athex 20, +6.53% per l'indice Athens General Composite.

Negli Usa i futures sugli indici sono altrettanto incerti: Dow Jones -0,15%, Nasdaq +0,02%, S&P 500 -0,10%. I tempi sono stretti, perché dopo un'eventuale intesa tra Biden e McCarthy servono il voto di Camera e Senato prima della scadenza del primo giugno. Se non si raggiungesse un accordo, hanno detto gli analisti di Ubs, l'indice S&P 500 potrebbe scendere del 20%.

Nella notte partenza di settimana positiva dei mercati asiatici, soprattutto dei titoli tecnologici ma anche automobilistici quotati a Hong Kong (+1,26% per l'indice Hang Seng). Mentre l'indice Nikkei di Tokyo (+0,90%) continua una salita progressiva che lo ha portato sui livelli massimi dal giugno del 1990. Ascesa favorita dalla politica monetaria che in Giappone continua a rimanere espansiva.

Si riparte anche da un gas che ha continuato la sua discesa ed è tornato sotto i 30 euro al megawattora, a quota 29,32 euro (-2,8%).

Tra i titoli a Piazza Affari, in evidenza i bancari. Maggiori rialzi per Banca Mps (+2,71%), seguita da Bper Banca (+2,02%). È di un titolo bancario anche il maggiore ribasso, il -2,40% di Banca Generali (-2,40%), seguita Prysmian (-1,24%).

Riflettori anche sul titolo della Juventus (-2,92%). Oggi la Corte Federale d'Appello è chiamata a decidere sulla penalizzazione da infliggere alla Juventus per l'inchiesta relativa alle plusvalenze.