Aperture poco mosse per le borse europee, Germania in recessione

Aprono poco mossi ma sotto la parità i principali listini europei. Milano -0,14% Parigi -0,34% Londra -0,43%, Francoforte -0,16%.

Pesano i dati appena resi noti sul Pil tedesco del primo trimestre, rivisto in peggio a -0,3%, al di sotto delle previsioni, ma soprattutto è il secondo trimestre consecutivo in negativo, quindi la Germania è entrata in recessione tecnica

E non si placano le inquietudini legate alla crisi del debito pubblico degli Stati Uniti. Ieri il segretario al tesoro Janet Yellen ha parlato di rischio fallimento dal primo giugno. Nasdaq (-0,61%) e Dow Jones (-0,77%) hanno ceduto oltre mezzo punto. Qualche speranza arriva dai futures, soprattutto per i titoli tecnologici grazie alle ottime trimestrali di alcuni colossi del settore (futures Nasdaq +1,3%)

A risentire della situazione americana in queste ore anche le borse asiatiche: solo Tokyo è riuscita a restare sopra la parità (+0,39%), in netto calo Shanghai (-0,11%) Hong Kong(-1,92%), e Seoul (-0,50%).

Petrolio: Brent in lieve calo dopo gli aumenti degli ultimi giorni siamo a 78,1 dollari al barile

Gas a 28,35 euro/mwh, in lieve rialzo.