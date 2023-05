Messico, nel 2022 aumentati rispetto all'anno precedente i delitti contro le persone Lgbtqi+

Nel giorno in cui si ricordano le vittime di omofobia e transfobia, e che celebra l’impegno mondiale a combatterle, si registra un dato allarmante proveniente dal Messico: nel 2022, rispetto all'anno precedente, sale dell'11,5% il numero degli omicidi di persone Lgbtqi+. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi. Lo studio, elaborato da Lettera S, avverte tuttavia che i dati si basano sui crimini riportati dalla stampa e che il fenomeno in realtà potrebbe essere ben superiore.

Stando al report, nel 2022 il Messico ha registrato 87 omicidi contro la popolazione Lgbtqi+, in aumento rispetto al 2021, quando ne erano stati contati 78. L'incremento viene motivato in parte con la fine del confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19. Secondo i dati ufficiali, circa 5 milioni di abitanti in Messico, di età pari o superiore a 15 anni, si identificano con un orientamento sessuale e un'identità di genere Lgbtqi+.

Polemiche per la condanna di una 23enne per “eccesso di legittima difesa”: ha ucciso il suo stupratore

Intanto, sempre in Messico, è polemica dopo che una ragazza di 23 anni, Roxana Ruiz, è stata condannata a sei anni e due mesi di carcere per “eccesso di legittima difesa” dopo aver ucciso l'uomo che l'aveva stuprata. La sentenza ha suscitato dibattiti legati soprattutto al ruolo della giustizia nella lotta alla violenza di genere.

L'episodio è avvenuto nel municipio di Nezahualcóyotl, una delle aree del Paese dove si commettono il maggior numero di femminicidi. In tutto il Messico, si registrano in media 11 omicidi di donne al giorno.