Migranti: in 24 ore arrivate quasi mille persone a Lampedusa, in 1.425 all'hotspot dell'isola

Sono quasi mille i migranti arrivati tra venerdì e sabato in 24 ore sull'isola di Lampedusa. Le ultime imbarcazioni con circa 240 persone a bordo sono state intercettate ieri sera e accompagnate fino al porto di Lampedusa dalle motovedetta V1300 della Guardia di Finanza e Cp306 della Capitaneria di porto. Un uomo è stato trasferito al poliambulatorio subito dopo lo sbarco.



Oggi sono 1.425 i migranti ospiti, dopo il trasferimento di 349 di ieri sera con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle, dell'hotspot di Lampedusa. Una struttura, in contrada Imbriacola, che potrebbe ospitarne poco meno di 400. I 349 giunti all'alba a Porto Empedocle sono in corso di smistamento, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verso i centri d'accoglienza di Catania, Siracusa, Agrigento e alcune strutture delle Marche. Al momento, non sono programmati altri trasferimenti da Lampedusa.



La Guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 5 e il 6 maggio 20 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 803 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax, Mahdia e Nabeul. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato, precisando che 782 migranti sono risultati essere originari di vari paesi dell'Africa subsahariana, e 23 tunisini.