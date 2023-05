Migranti: la Geo Barents ha tratto in salvo 599 naufraghi tra cui donne e bambini

Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale per la Geo Barents. La nave di Medici senza frontiere ha tratto in salvo 599 naufraghi, tra cui donne e bambini. "Mentre il nostro team svolgeva attività di addestramento al largo delle coste siciliane - spiega l'ong -, il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha contattato Geo Barents per assistere un'imbarcazione sovraffollata in difficoltà". Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tre ore. "I sopravvissuti sono ora sani e salvi a bordo di Geo Barents e assistiti dall'équipe medica", spiegano da Msf. Il porto assegnato alla nave umanitaria è Bari. "Ci vorranno circa 40 ore di navigazione per raggiungerlo".