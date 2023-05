Milan, Bennacer sarà operato al ginocchio in artroscopia, stagione finita

Tegola sul Milan, dopo la sconfitta nella semifinale di Champions League contro l’Inter per 0-2 e l’infortunio di Rafael Leao, il franco algerino Ismael Bennacer è costretto ad un lungo stop. Il centrocampista rossonero si era fermato per un problema al ginocchio accusato dopo uno scontro di gioco. Bennacer è uscito nella prima metà del primo tempo e ha lasciato lo stadio in stampelle. Ora dopo gli esami strumentali, il verdetto che non farà dormire sonni tranquilli a mister Pioli in vista del ritorno contro l'Inter.