Milano appesantita dallo stacco cedole, Atene vola dopo il voto

Chiusura negativa per Piazza Affari, maglia nera in Europa, appesantita dallo stacco di ben 19 cedole: è stato a tutti gli effetti un "dividendi day". A fine seduta Milano lascia sul terreno lo 0,76%, mentre Parigi e Francoforte cedono lo 0,30% circa e Londra - controcorrente tra le grandi piazze finanziarie - guadagna lo 0,18%. A brillare oggi è stata soprattutto la borsa di Atene che ha messo a segno un +6% dopo le elezioni. Negli Stati Uniti grande attesa per l'incontro tra il presidente Biden e lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy per cercare un accordo che scongiuri il default degli Stati Uniti. Wall Street è contrastata: il Dow Jones è in calo e il Nasdaq invece è in rialzo. Nonostante la maxi multa europea per violazione della privacy, il gruppo Meta segna un buon rialzo di due punti percentuali. Ad Amsterdam il gas naturale cala ancora e scende a 29,17 euro per megawatt/ora.