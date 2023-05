Milano consolida i guadagni

Giornata saldamente positiva per i mercati europei, che a metà giornata hanno evidentemente archiviato i mal di pancia per i tassi d'interesse e guardano avanti.

Milano la migliore oltre il punto di guadagno (+1,14%).

A trainare il Ftse Mib il settore dei Bancari (+2,19 l'indice di settore) e quello degli Energetici (+1,95).

Ma da notare anche l'ottima prestazione di Telecom (+3,78). Gli investitori scommettono su un'asta sulla rete.

Non sembra aver sconvolto più di tanto gli investitori invece il risultato mensile molto al di sotto delle aspettative sugli ordinativi alle imprese tedesche, calato del 10,7 per cento. In calo anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona che scendono di -1,2% mensile e di -3,8% annuo

In attesa dei dati sull'occupazione americana futures positivi negli stati uniti, Dow Jones + 0,36% e Nasdaq +0,6%. Una reazione è attesa dunque a Wall Street dopo i timori di ieri per i crolli di alcune banche regionali.

Torna a salire leggermente il petrolio, il Brent è a 73,7 dollari al barile, comunque più basso di sette giorni fa.