Milano, denunciati per lesioni aggravate e tortura gli agenti che hanno manganellato la transessuale

Inseguita dagli agenti della Polizia locale di Milano che l'avrebbero insultata con frasi come "f... di merda" e "trans basta***", chiusa in auto per 20 minuti ammanettata, afflitta con spray al peperoncino negli occhi. Questo è quanto riferisce alle agenzie di stampa l'avvocata Debora Piazza che assiste Bruna, la 41enne di origine brasiliana, transessuale, picchiata con numerose manganellate il 24 maggio a Milano.

Il video shock aveva fatto il giro della rete suscitando indignazione e domande che sono oggetto di un'inchiesta della Procura. A ciò si è aggiunta questa mattina la denuncia-querela per tortura aggravata dalla discriminazione razziale, minaccia aggravata, lesioni aggravate dall'abuso di potere. La 41enne è stata refertata venerdì al Pronto soccorso del Policlinico di Milano, oltre 48 ore dopo i fatti, e rilasciata con 5 giorni di prognosi a causa delle percosse, in particolare il colpo alla testa immortalato dai video. Negli ultimi due giorni avrebbe avuto - stando alla sua legale - due episodi di vomito e giramenti di testa.