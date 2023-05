Milano giù per i dividendi, Atene corre dopo il voto

L'ipotesi che la Federal Reserve - la banca centrale americana - prosegua con i rialzi dei tassi di interesse, anche dopo una pausa a giugno, ha sorpreso i mercati. L'idea è stata anticipata da alcuni membri della Fed: "Il rischio con l'inflazione è che non si inverta" dice il presidente della Fed di St. Louis Bullard, che stima possibili "altri due rialzi dei tassi d'interesse quest'anno". Per il suo collega di Minneapolis Kashkari una pausa dei rialzi a giugno "non significa che abbiamo finito con il nostro ciclo restrittivo".

L'apertura di Wall Street - molto cauta - riflette le incertezze legate dunque alla prossima mossa della Federal. E non solo: stasera il presidente Biden incontrerà lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy per cercare un accordo che scongiuri il default degli Stati Uniti. Il Dow Jones parte a rilento a +0,06% mentre il Nasdaq stacca subito +0,22%.

In Europa prevale l'indecisione. La borsa peggiore è Milano (-0,86%), ma perché sul Ftse Mib pesa il maxi stacco di numerosi dividendi, esclusi i quali la piazza sarebbe stata positiva.

Spicca su tutte le borse quella di Atene, che dopo le elezioni e la vittoria del premier uscente guadagna il 6,6%. Acquisti anche sui titoli di Stato della Grecia, con i rendimenti dei decennali in calo di 9 punti base al 3,933% (-100 punti dai massimi dello scorso anno). Il mercato si attende dal governo riforme anche sul piano economico.