Milano, la premier Meloni al San Raffaele per far visita a Silvio Berlusconi, un'ora insieme

La premier Giorgia Meloni ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al leader di Forza Italia, ed ex premier, Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso. Un incontro di oltre un'ora, a quanto si apprende da fonti interne.

La presidente del Consiglio, si viene a sapere, ha riferito di aver trovato Berlusconi “di ottimo umore e in rapida ripresa” e che “nonostante il ricovero, lavora incessantemente sui principali dossier”.

Meloni si è recata a Milano da Udine, dove aveva presenziato all'adunata nazionale degli alpini.