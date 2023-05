Prende il figlio dall'ospedale e fugge, arrestato

È finita la fuga di un padre tossicodipendente con il figlioletto (affidato ai servizi sociali) prelevato furtivamente mercoledì all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci. L'uomo è stato rintracciato ieri a Milano ed è stato bloccato dalla Polizia che lo ha consegnato alla Polizia locale di Abbiategrasso che procede sul caso. Entrambi i genitori sono tossicodipendenti e anche il piccolo lo è dalla nascita. A darne notizia è oggi il quotidiano Il Giorno , come riporta l'Ansa.