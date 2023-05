Morta l'attrice Samantha Weinstein, baby talento nel remake di "Carrie, lo sguardo di Satana"

La Weinstein è deceduta il 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto dopo aver lottato contro un cancro alle ovaie per oltre due anni e mezzo, come ha reso noto oggi il suo agente James Crammond a "The Hollywood Reporter". Una foto è stata postata sulla pagina Instagram di Weinstein, con la didascalia: "Dopo due anni e mezzo di cure per il cancro e una vita passata a viaggiare in jet-set in tutto il mondo, a dare voce a una pletora di animali dei cartoni animati, a fare musica e a conoscere la vita più di quanto la maggior parte delle persone potrà mai fare, è partita per la sua prossima avventura".

Alla Weinstein sopravvivono la sorella Sabrina, il marito Michael Knutson e i genitori David e Jojo Weinstein.

Nata il 20 marzo 1995 a Toronto, la Weinstein ha avuto un ruolo di spicco interpretando una ragazzina, Josephine, in "Big Girl", che ha vinto il premio per il miglior cortometraggio canadese al Toronto Film Festival nel 2005 e ha fatto vincere alla giovanissima attrice di soli 10 anni il trofeo Actra per la migliore interpretazione femminile nello stesso anno.