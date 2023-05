Morto il leggendario portiere messicano Antonio Carbajal, fu il primo a disputare 5 mondiali

È morto dopo un breve ricovero Antonio Carbajal, leggendario portiere messicano. È scomparso all'età di 93 anni. Si era ammalato da una settimana e dopo un breve ricovero in ospedale ha trascorso le sue ultime ore in casa. Conosciuto come 'La Tota', Carbajal è stato il portiere del Messico dal 1950 al 1966. A darne l'annuncio la Federcalcio del Messico.

“La Tota” ha disputato cinque mondiali, scendendo in campo almeno una volta in ognuna delle edizioni a cui ha preso parte, giocò le kermesse iridate del 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966. Solo altri tre giocatori messicani hanno avuto lo stesso privilegio: Rafa Marquez, Andres Guardado e Guillermo Ochoa. Questo traguardo è stato raggiunto anche dal nostro Gianluigi Buffon e dalle stelle Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Mattahus.