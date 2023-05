Mosca, foto segnaletica del giudice italiano Rosario Aitala sul cartellone “Ricercati dalla polizia”

Il distretto della polizia Tushino di Mosca avrebbe affisso sul cartellone “Ricercati dalla polizia” le foto segnaletiche del procuratore del Tribunale penale internazionale Karim Khan e del giudice dello stesso Tribunale, l’italiano Rosario Aitala. Il 21 maggio scorso, l’Ufficio investigativo presso la Procura generale russa li ha incriminati in contumacia a causa del mandato emesso dal Tribunale penale internazionale per l'arresto del presidente russo Vladimir Putin - il quale, secondo l’Ufficio investigativo russo "è notoriamente innocente" - e del difensore civico russo per i bambini Maria Lvova-Belova.

Secondo l’Ufficio investigativo russo, la decisione di emettere il mandato è stata "consapevolmente illegale" e si qualifica come “l'accusa penale di una persona notoriamente innocente, unita all'accusa illegittima di una persona di un reato particolarmente grave, nonché alla preparazione di un attacco a un capo di uno Stato estero che gode di protezione internazionale, con lo scopo di complicare le relazioni internazionali”.