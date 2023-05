MotoGp, Francia: "Pecco" Bagnaia conquista la pole all'ultimo giro

13ma pole per Francesco Bagnaia, la 74ma per la Ducati in top class. Nell'ultimo giro a sua disposizione il pilota, in 1'30"705, strappa la pole position sia nella Sprint Race che nel GP di Le Mans. Secondo posto per la Honda di Marc Marquez, a 58 millesimi, terzo Luca Marini (a 137 millesimi) con la Ducati della Mooney VR46 Racing Team.

Quarto posto per l'australiano Jack Miller (Ktm, +0"279), quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"318). Sesto posto per Maverick Vinales, settimo Marco Bezzecchi, ottavo Alex Marquez, nono Zarco e decimo Binder. Alle 15 la Sprint Race.