Muore in crociera poche ore dopo aver chiesto alla fidanzata di sposarlo

Un uomo di 35 anni è morto poche ore dopo aver chiesto alla compagna di sposarlo. I due erano da poco più di un anno diventati anche genitori.

Silvio Maisti, originario di Palestrina e residente a Valmontone, si trovava in crociera con la compagna Valentina quando, di fronte al personale di bordo e parenti, le aveva fatto la proposta di dividere il resto della sua vita con lei.

Ma per la coppia il sogno è si è concluso in tragedia in poche ore: il cuore dell'autotrasportatore non ha retto e inutili sono stati i tentativi di rianimazione mentre la nave stava facendo rientro al porto di Civitavecchia.

Da alcuni giornali locali e social sono state rilanciate le immagini del momento in cui Maisti, in ginocchio e anello in mano, chiedeva dal palco alla compagna di sposarlo.

“Una notizia sconvolgente – ha scritto una cugina sui social - ancora non ci credo, ancora non realizzo. Non te lo meritavi proprio adesso che avevi raggiunto l'apice della felicità grazie alla tua famiglia che hai tanto desiderato. Mi mancherai Silvé. Sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, riposa in pace cuggi. Un abbraccio forte a tutta la tua famiglia”.