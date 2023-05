Twitter: Elon Musk annuncia con un tweet il nuovo CEO: è Linda Yaccarino

Elon Musk fa un passo indietro e consegna la guida di Twitter a Linda Yaccarino, la manager che per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della pubblicità di NBCUniversal. Lo comunica lo stesso Musk in un Tweet. La scelta delude i fan dello stesso Musk, ma è una boccata di ossigeno per gli azionisti di Tesla, che vedono nell'avvicendamento al vertice di Twitter la possibilità che il miliardario torni a occuparsi a tempo pieno del colosso delle auto elettriche. Non è un caso che proprio i titoli Tesla salgono a Wall Street in una giornata di debolezza per i listini americani. Ieri senza fare il suo nome il miliardario aveva twittato di aver assunto un nuovo amministratore delegato per Twitter: "Inizierà in sei settimane", ha precisato. Un cinguettio seguito a stretto giro dalle dimissioni con "effetto immediato" dall'addio di Yaccarino da NBCUniversal, tra l'altro a pochi giorni dall'appuntamento più importante dell'anno per la pubblicità televisiva in calendario lunedì prossimo. Un mondo pubblicitario del quale Yaccarino, che si vociferava potesse divenire il nuovo ceo di NBCUniversal dopo l'uscita di Jeff Shell lo scorso mese, è indiscussa protagonista. "E' stato un assoluto onore lavorare nella società", ha detto la manager nel comunicato diffuso da NBCUniversal sulle sue dimissioni.

AP Photo/Rebecca Blackwell Il CEO di Twitter Elon Musk con Linda Yaccarino

L'arrivo di Yaccarino è destinato a rassicurare gli inserzionisti vecchi e nuovi di Twitter, mostrando la volontà di Musk di fare un passo indietro e di affidare la piattaforma a una veterana del settore con esperienza e contatti. "E' un importante passo in avanti con il quale Musk mostra finalmente di saper capire la situazione", ha commentato Daniel Ives, analista di Wedbush Securities. Yaccarino è stata una delle poche manager a non aver attaccato Musk per l'acquisizione di Twitter, tanto che lo scorso novembre si era sbilanciata fino a dire che "non avrebbe scommesso contro di lui". Musk e Yaccarino si conoscono e di recente sono apparsi insieme a una conferenza a Miami apparendo a loro agio e affiatati. La scelta della manager, sposata con Claude Peter Madrazo, non convince i fan di Musk che temono un ritorno al passato, ovvero a una piattaforma con minore libertà. Il miliardario però non sembra preoccupato: come ha ribadito in passato, la sua attenzione su Twitter, così come su tutte le altre società del suo impero, resta immutata al di là dei titoli ufficiali.