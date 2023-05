Nadal: “Non sarò al Roland Garros, 2024 il mio ultimo anno”

"Non giocherò il Roland Garros". Lo ha annunciato Rafa Nadal nel corso di una conferenza stampa convocata dallo stesso atleta spagnolo presso la sua "Academia”.

Il tennista maiorchino ha detto che non giocherà "per una serie di mesi" senza specificare quando rientrerà. Ha invece fissato la data del ritiro, spiegando che quello che verrà (il 2024) "sarà il mio ultimo anno".

L'annuncio in un'annata, questa del 2023, segnata da una lunga assenza del fuoriclasse che lo ha visto uscire dalla top 10 mondiale per la prima volta in 18 anni.

"Vorrei lottare per obiettivi importanti, ma il fisico non è d'accordo. Devo guardare avanti, fortunatamente ci sono tante cose belle nella mia vita quotidiana. Non si può chiedere sempre troppo al corpo, è lui che a un certo momento mi ha detto stop. Ora mi fermo e penso al futuro. Quello che succederà non lo so. Non si può controllare tutto, è difficile fare previsioni. Sono un positivo e tenterò di tornare a giocare in modo competitivo. Non vorrei un 2024 di comparsa, vorrei andare in campo e vincere". Così Rafael Nadal annunciando il proprio forfait al Roland Garros 2023 e la sua assenza dal circuito Atp anche nei prossimi mesi.

Gli è stato chiesto se si ritirerà dopo i Giochi di Parigi 2024. "Non posso dire niente adesso, non posso fare previsioni. Non so come risponderà il mio corpo, se sarò in grado di competere. Mi piacerebbe giocare i tornei importanti, tra cui i Giochi Olimpici. Ma non posso dire se chiuderò all'Olimpiade di Parigi", aggiunge Nadal.