Nanni Moretti: "La sinistra tornerà a fare la sinistra". La giuria? "Non è una domanda elegante"

Nanni Moretti parla a Cannes e sull'attualità politica dice: "La destra fa la destra e la sinistra piano piano ricomincerà a fare la sinistra", mentre sul disastro in Emilia Romagna sottolinea: "Sono stato colpito dall'energia e dall'intelligenza della gente, dalla loro mancanza di vittimismo e dal loro buonumore".

In attesa della presentazione del suo film in concorso, “Il sol dell'avvenire”, il regista risponde, disponibile, alle domande della stampa e si infastidisce solo quando gli viene chiesto cosa pensi della giuria di quest'anno, e replica: "Non trovo elegante fare domande sulla giuria, non posso rispondere".

La domanda era insidiosa perché si riferiva ad un post del 2021 del regista romano, polemico nei confronti alla regista Julia Ducournau, quest'anno in giuria e vincitrice quell'anno, a Cannes, con “Titane”.

Nel post Moretti aveva pubblicato una propria foto molto invecchiata e scritto: “Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film (”Tre piani", ndr) partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film (appunto “Titane”, ndr), in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo.