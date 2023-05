Napoli campione, la stampa estera celebra lo scudetto dei partenopei

Il trionfo dei partenopei ha superato i confini nazionali, tanto per la portata storica dell’impresa sportiva, quanto per i festeggiamenti che sono iniziati ormai settimane fa, frutto di un campionato dominato dall’inizio alla fine, Napoli campione con 5 giornate d'anticipo. La vittoria dei ragazzi di Spalletti fa il giro del mondo e campeggia sulle prime pagine dei quotidiani internazionali, dall'Europa agli Stati Uniti. I temi ricorrenti sono quelli che abbiamo imparato a conoscere: la lunga attesa prima del trionfo a Udine, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia veri e propri giocatori scudetto, ma soprattutto Diego Armando Maradona. Dopo 33 anni, non si può che parlare di questo. Maradona e i suoi "discendenti".